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Pakistan'da medresede patlama: 7 ölü, 100 yaralı

Pakistan'da medresede patlama: 7 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da medresede patlama: 7 ölü, 100 yaralı

Pakistan’ın Peşaver kentinde bir medresede ders sırasında meydana gelen patlamada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği 100 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan’da medresede patlama: 7 ölü, 100 yaralı - Tıkla İzle

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver kentinde yerel saatle 08.30'da bir medresede ders sırasında patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği 100 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polis saldırıda 5 kilogram patlayıcı kullanıldığını açıklarken, bir görgü tanığı ise patlamadan kısa bir süre önce binanın girişinde çantasında patlayıcı olan bir kişiyi gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abid MAzhar

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