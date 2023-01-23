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Pakistan'da milyonlarca kişi etkileyen elektrik kesintisi devam ediyor

Pakistan'da milyonlarca kişi etkileyen elektrik kesintisi devam ediyor
Pakistan'da milyonlarca kişi etkileyen elektrik kesintisi devam ediyor

Pakistan’da milyonlarca kişi etkileyen ulusal elektrik şebekesinde yaşanan sorun hala devam ediyor.


Pakistan'da ulusal elektrik şebekesinde arza devam ederken, başkent İslamabad, Karaçi, Lahor ve Quetta da dahil olmak üzere çok sayıda kentte milyonlarca kişi karanlıkta kaldı.
Ülke genelinde uzun süredir devam eden elektrik kesintisi nedeniyle cep telefonu hatlarının da etkilendiği aktarıldı. Telekom şirketleri uzun süredir yedek güç ile çalıştırdıkları baz istasyonlarına yer yer güç veremedikleri için iletişimde kesintiler yaşandığı bildirildi.
Pakistan Enerji Bakanı Khurram Dastgir yaptığı açıklamada, tüm ülkede en kısa sürede elektriğin yeniden sağlanacağını aktararak, elektrik yeniden sağlanması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.
Pakistan'daki elektrik kesintisinden yaklaşık 220 milyon kişinin etkilendiği açıklanmıştı.

Abid Mazhar
 

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