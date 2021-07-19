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Pakistan'da otobüs kazası: 33 ölü , 40 yaralı

Pakistan'da otobüs kazası: 33 ölü , 40 yaralı
Pakistan'da otobüs kazası: 33 ölü , 40 yaralı

Pakistan’da yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu en az 33 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Pakistan’da otobüs kazası: 33 ölü , 40 yaralı - Tıkla İzle

Pakistan'da Pencap eyaletinin Dera Ghazi Khan kentinde bir yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu en az 27 hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Bazı yaralının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği tahmin ediliyor. Ranjanpur bölgesinden gelen Sialkot kentine yola çıkan yolcu otobüsü Kurban Bayramı'n münasebetiyle evlerine dönenleri taşıyordu. Pencap Eyaletinin Başbakanı Usman Buzdar, kazada hayatını kaybedenleri için büyük üzüntü içinde olduğunu belirtirken, yaralılar için sağlık hizmeti sağlamaya talimat verdi.

Abid Mazhar
 

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