Pakistan'da otobüs vadiye uçtu: 19 ölü, 12 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Shirani ilçesinden Ketta şehrine gitmekte olan 30'dan fazla yolcu taşıyan otobüs vadiye uçtu. Yetkililer, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Olayda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı açıklanırken, yaralıların en yakın hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Bölge polisinden Hafız Qasim Kakar, otobüsün sürücünün hız yapması nedeniyle virajlı yolda kontrolünü kaybederek vadiye yuvarlandığını söyledi.

Belucistan Eyalet Başbakanı Mir Abdul Qudoos Bizenjo, yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Abid Mazhar

