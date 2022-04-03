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Pakistan'da parlamento feshedildi

Pakistan'da parlamento feshedildi
Pakistan'da parlamento feshedildi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han’ın talebinin ardından Ulusal Meclisi feshetti.

Pakistan’da parlamento feshedildi - Tıkla İzle

Hakkında görevden alınması için gensoru önergesi verilen Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın hükümetini devirmek için kurulan komplonun arkasında ABD'nin olduğunu iddia etmesinin ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan Khan'ın çağrısı üzerine meclisi feshetti.

Cumhurbaşkanı Alvi, Meclisin feshedildiğine ilişkin yaptığı resmi açıklamada, "Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Pakistan Başbakanı'nın Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 48'nci maddesi ile birlikte okunan 58'nci maddesi uyarınca Ulusal Meclisi feshetme tavsiyesini onayladı” denildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi. Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde Khan'a destek gösterisinde bulundu. Güvensizlik oylamasının reddedilmesini protesto eden muhalefet destekçileri ise, parlamento önünde hükümet karşıtı sloganlar attı.

Abid Mazhar
 

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