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Pakistan'da patlama: 3 yaralı

Pakistan'da patlama: 3 yaralı
Pakistan'da patlama: 3 yaralı

Pakistan'da Yüksek Mahkeme önünde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan Yüksek Mahkeme önünde sabah saatlerinde bir çekçeğin patlaması sonucu en az 3 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çevrede bulunan bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan ilk incelemelere göre olayın çekçeğin silindirinin patlaması sonucu meydana geldiği ifade edildi. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan patlamanın, 5 yıl önce Peşaver'de bulunan Ordu Devlet Okulunda 132 çocuk ve 17 personelin hayatını kaybettiği terör saldırısının yıl dönümünde meydana geldiği öğrenildi.

Abid Mazhar
 

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