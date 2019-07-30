İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pakistan'da patlama: 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan'da patlama: 4 ölü, 20 yaralı
Pakistan'da patlama: 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan’ın Ketta kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Belucistan Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Ketta'da bulunan işlek bir meydanda yaşanan bir patlama sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi. İlk bilgilere göre patlamanın kaynağı öğrenilemezken, patlamada polisin hedef alındığı kaydedildi. Belucistan Eyaleti Polis Şefi Mohsin Hassan Butt tarafından yapılan açıklamada yaralıların arasında polislerin de olduğu kaydedildi. 

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken güvenlik güçlerinin olay ile ilgili incelemesinin devam ettiği belirtildi. Saldırının nasıl gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor.  

Abid Mazhar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.