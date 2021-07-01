Pakistan'da patlama: 6 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Ketta kentinde patlama meydana geldi. Ketta Havaalanı'na giden yol üzerinde meydana gelen patlamada, 6 kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeni ile çevrede bulunan binalarında hasar aldığı aktarılırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Patlamanın meydana geldiği bölgenin güvenlik çemberi altına alındığını ifade eden polis, bomba imha ekibinin bölgeye çağırıldığını açıkladı.

Belucistan İçişleri Bakanlığı, patlamada 5 kilogramdan fazla patlayıcı kullanıldığı belirtti. Belucistan Terörle Mücadele Dairesi (CTD) ise yaralıların durumunun kritik olduğunu aktararak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Görgü tanıkları, motosiklete yerleştirilen bir bombanın patlatıldığını ifade ederek, patlamanın askeri aracın geçişi sırasında meydana geldiğini belirtti.



Abid Mazhar

