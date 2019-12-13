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Pakistan'da petrol yüklü pikap otobüsle çarpıştı: 15 ölü

Pakistan'da petrol yüklü pikap otobüsle çarpıştı: 15 ölü
Pakistan'da petrol yüklü pikap otobüsle çarpıştı: 15 ölü

Pakistan'da petrol yüklü pikap ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da petrol yüklü pikap otobüsle çarpıştı: 15 ölü - Tıkla İzle

Pakistan'ın batısında bulunan Belucistan Eyaleti'nin Qila Saifullah bölgesinde petrol yüklü bir pikap ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu şiddetli patlama meydana geldi.

Feci kazada 15 kişi hayatını kaybetti. Qila Saifullah Komiser Yardımcısı Atiq Shahwani, Dera Ghazi Khan bölgesinden hareket eden yolcu otobüsünün Kan Mehtarzai'de petrol taşıyan pikap ile çarpışmasının ardından şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirtti. Shahwani, 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada 1 kişinin otobüsten atlayarak kurtulduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin cesetleri, kimlik tespiti için Quetta kentine gönderildi.

Abid Mazhar
 

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