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Pakistan'da Ramazan ayı cumartesi günü başlıyor

Pakistan'da Ramazan ayı cumartesi günü başlıyor
Pakistan'da Ramazan ayı cumartesi günü başlıyor

Pakistan’da perşembe günü Rüyet-i Hilal’in görülememesi nedeniyle Ramazan ayı cumartesi günü başlayacak.

Pakistan'da bulunan Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından yapılan açıklamada perşembe günü Rüyet-i Hilal'in ülke üzerinde görülmemesi nedeni ile Ramazan ayının cumartesi günü başlayacağı duyuruldu. Ruyet-i Hilal Komitesi Müftü Muneebur Rehman Başkanlığında bugün toplanarak, diğer bölge komiteleri ile eş zamanlı toplantı gerçekleştirdi.

Komite, bu yıl Ramazan ayının başlangıcı olarak kabul edilen Rüyet-i Hilal'in korona virüs salgını ortasında gözlemlendiğini ifade ederken, Pakistan'da Perşembe günü Rüyet-i Hilal'in görülmemesi nedeni ile Ramazan ayının cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise bugün bir araya gelerek Ramazan ayının ilk gününe karar verecek.

Rüyet-i Hilal, ayın hilal şeklini alıp gözle görülebilmesini ifade eder. Hilalin görülmesiyle birlikte hicri Ramazan ayı başlamış olurken, artık oruç tutmak gerekir.

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