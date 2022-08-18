İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pakistan'da sel: 5 ölü

Pakistan'da sel: 5 ölü
Pakistan'da sel: 5 ölü

Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da sel: 5 ölü - Tıkla İzle

Pakistan'ın Sind eyaletinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar Karaçi kentinde sele neden oldu. Kentte meydana gelen sellerde 2'si çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti. Malir Nehri'nin taşması sonucu sel sularına kapılan bir araçta 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 5 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Gadap Kasabası'ndaki Thado ve Lath barajları taşarken, eyaletteki tüm okullarda eğitime ara verildi. Son 3 haftada muson yağışlarının etkili olan Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana yaklaşık 1 milyon kişi şiddetli yağış, ani sel ve toprak kaymalarından etkilenirken, muson mevsiminin başlaması ile yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Abid Mazhar

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.