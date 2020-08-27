Pakistan'da sel bilançosu: 102 ölü

Pakistan'da devam eden muson yağmurları sonucu oluşan seller nedeniyle en az 102 kişi hayatını kaybetti. Hasarın büyük olduğu Karaçi'de bugün 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Pek çok bölgenin sular altında kaldığı aktarıldı. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), 5 gündür etkisinin sürdüren muson yağmurlarının ülkede en az 102 kişinin ölümüne yol açtığını ve binden fazla eve zarar verdiğini açıkladı. Alt yapının da büyük zarar gördüğü selde onlarca araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan selden etkilenen binlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Abid Mazhar

