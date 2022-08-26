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Pakistan'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi

Pakistan'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi
Pakistan'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi

Pakistan'da etkili olan şiddetli Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi nedeniyle ülkede acil durum ilan edildi.

Pakistan'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi - Tıkla İzle

Pakistan genelinde etkili olan Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Pakistan hükümeti, ülkede meydana gelen sel felaketini iklim kaynaklı insani bir kriz olarak değerlendirirken, şimdiye kadar 343'ü çocuk olmak üzere 937 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülkede acil durum ilan edildiğini duyurdu. Yetkililer, sellerin 30 milyon kişiyi etkilediğini ve bu kişilerin çoğunun evsiz kaldıklarını belirtti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, Pakistan'ın Sindh eyaletinde 14 Haziran'dan itibaren 306 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, Belucistan'da 234, Hayber Pakhtunkhwa'da 185, Pencap'ta ise 165 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Abid Mazhar
 

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