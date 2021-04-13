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Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi

Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi

Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) Başkanı Sahibzada Saad Hussain Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Araçlar ateşe verilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e ulaştı, en az 40 polis de yaralandı.

Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi - Tıkla İzle

Pakistan'da dün Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) üyeleri ve destekçilerinin Lahor kentinde Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan TLP Başkanı Sahibzada Saad Hussain Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok kentinde gerçekleştirdiği protestolar bugün de devam etti. TLP destekçileri, araçları ateşe vererek bazı yolları trafiğe kapatmaya çalıştı. Polis ise öfkeli protestoculara göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Sokaklar savaş alanına dönerken, çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca en az 40 polisin de yaralandığı aktarıldı.

Abid Mazhar
 

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