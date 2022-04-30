Pakistan'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Pakistan'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Özellikle Sindh eyaletinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililer, halka tedbirli olma çağrısında bulundu. Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) tarafından yapılan açıklamada, liman kenti Karaçi'de termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği aktarılırken, hissedilen sıcaklığın yüzde 34 nem ile 45 dereceye kadar ulaştığı belirtildi. Sıcak havadan bunalan birçok kişi ise serinlemek için yüzme havuzlarına akın etti.

12 saate varan elektrik kesintileri

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hayatı da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ülkenin bazı bölgelerinde 47 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklara karşı önlemler alınması için hükümete çağrıda bulunurken, sıcakların 6 ila 8 derece daha yükselebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Ülkedeki enerji krizi nedeniyle birçok bölgede uzun süreli yaşanan elektrik kesintilerinde de artış yaşandı. Küçük işletme sahipleri, yükselen sıcaklıklar karşısında çalışmaya devam etmek istese de, elektrik kesintileri çalışmaları sekteye uğrattı. Kent merkezlerinde yaşanan 6 ila 10 saatlik elektrik kesintileri, kırsal bölgelerde 12 saate kadar ulaştı. Akaryakıt azlığı ve talep dengesizliği nedeniyle de termik santrallerdeki elektrik üretiminde düşüş yaşandı ve yaklaşık 6-7 bin megawatlık bir açık rapor edildi.

Abid Mazhar

