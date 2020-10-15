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Pakistan'da terör saldırısı: 14 asker öldü

Pakistan'da terör saldırısı: 14 asker öldü
Pakistan'da terör saldırısı: 14 asker öldü

Pakistan'ın güneybatı Belucistan eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısında 14 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın batısında bulunan en büyük eyaleti Belucistan'ın Ormara bölgesinde, Pakistan Petrol ve Gaz Geliştirme Şirketinin konvoyuna kimliğini bilinmeyen saldırganlar tarafından saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu 14 asker hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına aldı. Saldırıyı üstlenen olmazken, saldırının sebebi de bilinmiyor.

Belucistan İçişleri Bakanı Zya Langove, “Kaçan saldırganlar ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bu tür saldırılar kabul edilemez. Bu alçak saldırıyı düzenleyenlere hiçbir müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Abid Mazhar

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