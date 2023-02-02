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Pakistan'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 ölü, 6 yaralı

Pakistan'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 ölü, 6 yaralı
Pakistan'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 ölü, 6 yaralı

Pakistan’da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi hayatını kaybetti, en az 6 kişi de yaralandı.

Pakistan’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 ölü, 6 yaralı - Tıkla İzle

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Kohat şehrinden geçen İndus Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 2'si kadın olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybederken, en az 6 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildiği aktarılırken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi. Kazanın tırda yaşanan fren arızası nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor.

Abid Mazhar

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