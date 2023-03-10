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Pakistan'da traktör römorku su kanalına uçtu: 6 ölü

Pakistan'da traktör römorku su kanalına uçtu: 6 ölü
Pakistan'da traktör römorku su kanalına uçtu: 6 ölü

Pakistan’ın Pencap eyaletinde 40 kişinin bulunduğu traktör römorkunun su kanalına düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Dera Ghazi Khan bölgesinde 40 kişiyi taşıyan bir traktör römorku, su kanalına uçtu. Bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, kanaldan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Römorkta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişinin Sakhi Sarwar türbesine gittiği öğrenildi. Dalgıçların kanaldaki arama çalışması sürüyor.

Abid Mazhar

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