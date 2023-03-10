Pakistan'da traktör römorku su kanalına uçtu: 6 ölü

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Dera Ghazi Khan bölgesinde 40 kişiyi taşıyan bir traktör römorku, su kanalına uçtu. Bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, kanaldan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Römorkta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişinin Sakhi Sarwar türbesine gittiği öğrenildi. Dalgıçların kanaldaki arama çalışması sürüyor.

Abid Mazhar

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