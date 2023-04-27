İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pakistan'da trende yangın: 7 ölü

Pakistan'da trende yangın: 7 ölü
Pakistan'da trende yangın: 7 ölü

Pakistan’ın Sindh eyaletinde bir yolcu treninin vagonun alev alması sonucu çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da trende yangın: 7 ölü - Tıkla İzle

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Khairpur şehrinde Karachi-Lahor seferini yapan bir yolcu treninin vagonu alev algı. Bugün sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı vagonda bulunan en az 20 kişinin ise pencerelerden atlayarak kurtulduğu belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yanan vagonun çıkarılmasının ardından trenin seferine devam ettiği açıklandı.

Abid Mazhar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.