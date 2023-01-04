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Pakistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü

Pakistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü
Pakistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü

Pakistan'da hareket halindeki yolcu trenine binmeye çalışırken rayların altına sürüklenen bir kişi polis tarafından son anda kurtarıldı.

Pakistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü - Tıkla İzle

Pakistan'ın Bihar eyaletindeki Purnea Tren İstasyonu'nda hareket halindeki yolcu trenine binmeye çalışan bir kişi sürüklenmeye başladı. Olay yerinde bulunan ve durumu fark eden polis Sanjeev Kumar Singh duruma müdahale etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hareket halindeki trenden sarkarak sürüklenen yolcu, polisin ve çevredekilerin müdahalesiyle raylara düşmekten son anda kurtarıldı.

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