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Pakistan'da Türkiye'nin de katıldığı çok uluslu deniz tatbikatı 'AMAN-2021' başladı

Pakistan'da Türkiye'nin de katıldığı çok uluslu deniz tatbikatı 'AMAN-2021' başladı
Pakistan'da Türkiye'nin de katıldığı çok uluslu deniz tatbikatı 'AMAN-2021' başladı

Pakistan'da NATO ülkeleri, Rusya ve Çin'in katılımıyla çok uluslu deniz tatbikatı "AMAN-2021" Umman Denizi'nde başladı.

Pakistan'da Türkiye'nin de katıldığı çok uluslu deniz tatbikatı 'AMAN-2021' başladı - Tıkla İzle

Pakistan'ın ev sahipliğinde NATO ülkeleri, Rusya ve Çin'in katılımıyla 1 hafta sürecek çok uluslu deniz tatbikatı "AMAN-2021" başladı. ABD, Çin, Rusya ve Türkiye dahil 45 ülkeden deniz kuvvetlerinin "Barış için birlikte" sloganıyla düzenlenen tatbikat ile deniz güvenliği kapsamında uluslararası çapta iş birliği yapılması hedefleniyor. Pakistan Donanma Komutanı Tuğamiral Naveed Ashraf yaptığı açıklamada, "AMAN tatbikatı ile eksik yönleri kapatmayı ve ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmayı mümkün kılacağız" ifadelerini kullandı.

Abid Mazhar

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