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Pakistan'da un izdihamı: 5 ölü

Pakistan'da un izdihamı: 5 ölü
Pakistan'da un izdihamı: 5 ölü

Pakistan'da hükümetin dağıttığı bedava un sırasında çıkan izdiham çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'da un izdihamı: 5 ölü - Tıkla İzle

Pakistan, tarihinin en kötü gıda kriziyle mücadele ediyor. Ülkede hükümetin ücretsiz un dağıtımı birçok bölgede izdihama neden oldu. Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Kasur ve Khairpur şehirlerindeki un dağıtımı sırasında çıkan izdiham sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Hafta boyunca, un dağıtımı sırasında yaşanan izdihamlarda ise 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, insanların un kamyonlarının üzerine çıktığı ve un almak için kavga ettikleri görüldü.

Pakistan'da un fiyatları paket başına 3 bin Pakistan rupisine kadar yükseldi.

Abid Mazhar

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