İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pakistan'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 ölü, 17 yaralı

Pakistan'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 ölü, 17 yaralı
Pakistan'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 ölü, 17 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Sheikhupura bölgesinde bir kamyon ters yönden gelen yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetteki gaz tüpünün patlaması sonucu kamyon ve otobüsün alev aldığı bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çoğunun ciddi yanıklarının bulunduğu ve durumlarının kritik olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın sisli hava nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Abid Mazhar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.