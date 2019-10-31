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Pakistan'da yolcu treninde yangın! 73 ölü

Pakistan'da yolcu treninde yangın! 73 ölü
Pakistan'da yolcu treninde yangın! 73 ölü

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninde çıkan yangında en az 73 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da yolcu treninde yangın! 73 ölü - Tıkla İzle

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rahim Yar Khan şehrinde bir yolcu treninde çıkan yangın en az 73 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Patlama sonucu 3 vagonu yanan trende çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Yangından kaçmak isteyen bazı yolcuların hareket halindeki trenden atladığı belirtiliyor. Yangının gaz tüpünün patlaması sonucu çıktığı belirtiliyor. Pakistan Demiryolu yetkilileri, yangının gaz tüpündeki patlamadan kaynaklandığını doğruladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, kazadan dolayı hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Abid Mazhar
 

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