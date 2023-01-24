Pakistan'da yüzlerce kişi İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylem dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları ayağa kaldırdı. Pakistan'ın Lahor kentinde yüzlerce kişi sokağa inerek, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti. Göstericiler, sık sık "İsveç'e yazıklar olsun" sloganı attı.

Pakistan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını “iğrenç” ve “saygısızlık” olarak nitelendirerek, "anlamsız ve kışkırtıcı İslamofobik eylemin dünya çapında 1,5 milyardan fazla Müslümanın dini hassasiyetlerini incittiğini" belirtti.

Abid Mazhar



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.