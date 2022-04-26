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Pakistan'daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı

Pakistan'daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı
Pakistan'daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı

Pakistan’ın Karaçi kentinde üniversite kampüsünün girişinde düzenlenen bombalı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pakistan’daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Karaçi Üniversitesinde bulunan Çince eğitim verilen Konfüçyüs Enstitüsü'nün girişinde bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3'ü Çinli olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kampüsün girişinde düzenlenen bombalı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, burka giymiş bir kadının seyir halinde olan minibüse yaklaştığı sırada patlamanın meydana geldiği görüldü.

Terörle Mücadele Dairesi (CTD) yetkilisi Raja Umar Hattab yaptığı açıklamada, intihar saldırısının bir kadın tarafından gerçekleştirildiğini ve patlama yerinde bilyeler bulunduğunu ifade etti. Saldırıyı, İran'ın güneyi ve Pakistan'da temellenmiş ayrılıkçı grup olan Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlendi.

Abid Mazhar

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