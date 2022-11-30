Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentinin Baleli bölgesinde polislerin bulunduğu araca düzenlenen intihar saldırısının bilançosu artıyor. Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan bir çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiği, can kaybı sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Saldırıyı ise Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) üstlendi.

Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) iki gün önce yaptığı açıklamada, haziran ayında hükümetle yapılan ateşkesin sona erdiğini bildirerek, ülke genelinde "saldırı düzenleme" emri vermişti.

Abid Mazhar



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