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Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi

Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi

Pakistan'ın Quetta kentinde polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi - Tıkla İzle

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentinin Baleli bölgesinde polislerin bulunduğu araca düzenlenen intihar saldırısının bilançosu artıyor. Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan bir çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiği, can kaybı sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Saldırıyı ise Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) üstlendi.

Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) iki gün önce yaptığı açıklamada, haziran ayında hükümetle yapılan ateşkesin sona erdiğini bildirerek, ülke genelinde "saldırı düzenleme" emri vermişti.

Abid Mazhar
 

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