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Pakistan'daki patlamada ölü sayısı 11'e yükseldi

Pakistan'daki patlamada ölü sayısı 11'e yükseldi
Pakistan'daki patlamada ölü sayısı 11'e yükseldi

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bir türbeye yapılan bombalı saldırıda ölü sayısının 11’e yükseldiği açıklandı.

Pakistan'da Taliban'ın düzenlediği, Data Darbar Türbesi girişindeki polis aracını hedef alan saldırıda ölü sayısı 11'e yükseldi. Pencap polisi intihar saldırganının 15 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu açıkladı. 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ölenler arasında 6 polis bulunuyor. Saldırıda yaralanan 26 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Data Darbar Türbesi'nin kadın giriş kapısında dün gerçekleştirilen saldırıda 9 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
Öte yandan türbeye 2010 yılında da saldırı düzenlenmiş, saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.  

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