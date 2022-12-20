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Pakistan'daki rehine krizi yaklaşık 48 saat sonra sona erdi: 35 ölü, 10 yaralı

Pakistan'daki rehine krizi yaklaşık 48 saat sonra sona erdi: 35 ölü, 10 yaralı
Pakistan'daki rehine krizi yaklaşık 48 saat sonra sona erdi: 35 ölü, 10 yaralı

Pakistan’ın Bannu şehrinde 18 Aralık’tan bu yana karakolda devam eden rehine krizi güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon ile sonra erdi. Operasyonda, 33 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 özel kuvvetler personeli hayatını kaybetti ve en az 10 güvenlik gücü ise yaralandı.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde Afganistan sınırı yakınından bulunan Bannu şehrinde Terörle Mücadele Dairesi'ne (CTD) bağlı karakola 18 Aralık'ta yaklaşık 15 silahlı saldırgan tarafından baskın düzenlenmişti. Karakolda bulunan güvenlik güçlerini rehin alarak, tutukluları serbest bırakan saldırganlar, düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, tüm rehinelerin kurtarıldığını belirterek, operasyonda 33 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve 2 özel kuvvetler personelinin hayatını kaybettiğini aktardı. Asif ayrıca, operasyon sırasında en az 10 güvenlik gücünün yaralandığını aktardı.

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