Pakistan'daki rehine krizi yaklaşık 48 saat sonra sona erdi: 35 ölü, 10 yaralı

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde Afganistan sınırı yakınından bulunan Bannu şehrinde Terörle Mücadele Dairesi'ne (CTD) bağlı karakola 18 Aralık'ta yaklaşık 15 silahlı saldırgan tarafından baskın düzenlenmişti. Karakolda bulunan güvenlik güçlerini rehin alarak, tutukluları serbest bırakan saldırganlar, düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, tüm rehinelerin kurtarıldığını belirterek, operasyonda 33 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve 2 özel kuvvetler personelinin hayatını kaybettiğini aktardı. Asif ayrıca, operasyon sırasında en az 10 güvenlik gücünün yaralandığını aktardı.

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