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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 1400'e yükseldi

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 1400'e yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 1400'e yükseldi

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde son 24 saat içinde 12 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile can kaybı sayısı 1400’e yükseldi.

Pakistan'daki sel felaketinde son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkenin Sind eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 621'e yükseldi. Ülke genelinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1400'e yükseldiği açıklandı.

Sel nedeniyle Bhan Syedabad bölgesinde bir köprü çökerken, Kotri Barajında şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükseldi.

Pakistan Ordusu selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, sel sularında hala mahsur kalan insanlar olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçtiğimiz cuma günü Pakistan'a yaptığı ziyarette, “Uluslararası topluma Pakistan'ın büyük mali desteğe ihtiyacı olduğu çağrısında bulunuyorum, çünkü ilk tahminlere göre kayıp 30 milyar dolar civarında" ifadelerini kullanmıştı.

Abid Mazhar

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