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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 265'e yükseldi

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 265'e yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 265'e yükseldi

Pakistan'da Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı bin 265’e yükseldi.

Pakistan'da Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 57 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilirken, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının bin 265'e yükseldiği ifade edildi. NDMA, hayatını kaybedenlerden 22'sinin erkek, 18'inin kadın, 17'sinin ise çocuk olduğunu açıkladı.

Yetkililer Sukkur Barajı'ndaki su seviyesinin yükseldiğini ve sele neden olduğunu söyledi. Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal ise Ulusal Sel Müdahale ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumu Pakistan'ı desteklemeye ve bu kararlılıktan vazgeçmemeye çağırdı.

Abid Mazhar
 

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