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Pakistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 17'ye yükseldi

Pakistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 17'ye yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 17'ye yükseldi

Pakistan’ın Karaçi şehrinde yaşanan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Pakistan'ın güneyindeki liman şehri Karaçi'de, şiddetli Muson yağmurlarının neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada 17 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Sel suları şehirde hayatı felç ederken, şehri Haydarabad şehrine bağlayan M9 Otoyolu trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların önümüzdeki haftaya kadar devam edeceği duyuruldu. Karaçi'deki tüm okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları önümüzdeki Salı gününe kadar sel nedeniyle tatil edilirken, sınavlar da ertelendi.  

Abid Mazhar

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