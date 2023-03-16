Pakistan'dan bir günde 3 yardım uçağı geldi

Mart ayında deprem yardım malzemelerinin ulaştırılmasını sağlamak için Pakistan hükümeti tarafından başlatılan özel charter seferleri ile 50 bin çadır Türkiye'ye ulaştırılmaya devam ediyor. Türkiye'ye günde ortalama 2 bin 400'ün üzerinde çadır taşınıyor. Bugün bin 200, bin 400 ve bin 200 çadırın bulunduğu 3 uçak daha Adana'ya ulaştı. 11 Mart tarihinden bu yana 8 sefer ile Türkiye'ye 9 bin 800 çadır teslim edildi.

Pakistan'daki fabrikalar, Türkiye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kışa dayanıklı, su geçirmez ve yangına dayanıklı çadırların seri üretimini sağlamak için tam kapasite çalışıyor. Başbakan Şehbaz Şerif'in talimatıyla yardımların ulaştırılmasında hem hava, hem karayolu hem de demiryolları kullanılıyor. Özel uçuş serisine ek olarak 10 uçak daha Türkiye'ye yardım malzemesi ulaştırdı. Bu uçuşlar üç Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) C-130, bir PAF IL-78, bir Türk askeri uçağı, iki Türk kargo uçağı, üç PIA charter uçuşunu içerdi. Ayrıca İstanbul'a düzenli olarak yapılan Pakistan Havayolları (PIA) uçuşlarında uçakların bel kısmındaki boşluklara yüklenerek yardım malzemeleri gönderiliyor. 21 tırlık konvoy da şubat ayında Malatya'ya yaklaşık 275 ton yardım malzemesi ulaştırdı. Mart ayının üçüncü haftasında Mersin'e varacak olan deprem yardım malzemelerini taşıyan üç gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Pakistan'ın Başbakan Şerif'in de belirttiği gibi "Türkiye tamamen iyileşene kadar" yardım operasyonlarına devam edeceği öğrenildi.

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