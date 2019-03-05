İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pakistan'dan teröre büyük darbe

Pakistan'dan teröre büyük darbe
Pakistan'dan teröre büyük darbe

Pakistan İçişleri Bakanlığı, terör örgütü Ceyş-i Muhammed’in lideri Mesud Azhar’ın kardeşi Abdur Rauf dahil 44 teröristin tutuklandığını açıkladı.

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Keşmir'in Hindistan tarafından yönetilen bölgesine 14 Şubat'ta bombalı saldırı düzenleyen Ceyşi Muhammed örgütüne, Pakistan tarafından büyük darbe vuruldu. Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, Ceyş-i Muhammed örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Afridi düzenlediği basın toplantısında, örgütün lideri Mesud Azhar'ın kardeşi Abdur Rauf dahil 44 teröristin tutuklandığını açıkladı.

Pakistan genelinde başlatılan Milli Hareket Planı çerçevesinde, terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde operasyonların ve tutuklamaların artması bekleniyor.  

Abid Mazhar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.