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Pakistan'ı fırtına vurdu: 1 ölü, 8 yaralı

Pakistan'ı fırtına vurdu: 1 ölü, 8 yaralı
Pakistan'ı fırtına vurdu: 1 ölü, 8 yaralı

Pakistan’ın Peşaver şehrinde meydana gelen fırtına nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Pakistan’ı fırtına vurdu: 1 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

Pakistan'da meydana gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, Pakistan'ın Peşaver şehrinde fırtına nedeniyle en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Şehirde fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, bazı evlerin çatı ve duvarları çöktü. Fırtına nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu yaralananların çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Ayrıca fırtına nedeniyle şehirde toz fırtınaları meydana gelirken, şehrin çeşitli yerlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Abid Mazhar

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