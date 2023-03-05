Pakistan'ın eski Başbakanı Khan'a yayın yasağı

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'a, Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Kurumu (PEMRA) tarafından yayın yasağı getirildi. Khan'ın konuşmaları ve basın toplantılarının canlı ve banttan yayınlanması tüm uydu kanallarında yasaklandı. PEMRA, Khan'ın konuşmalarında sürekli olarak asılsız iddialar öne sürerek devlet kurumlarına iftira attığı ve nefret söylemi yaydığını belirtilerek, kamu düzeni ve huzurunu bozduğunu aktardı.

Devlet kurumları ve görevlileri hakkında “asılsız iddiaların, nefret söylemlerin, iftira ve mesnetsiz açıklamaların” Pakistan Anayasası'nın 19. maddesini ihlal ettiğini ifade eden PEMRA, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin bu konuda verdiği emsal karara dikkat çekti.

Polis, Khan'ı gözaltına almak için evine gitti

Polis, bugün devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili Toshakhana davası kapsamında çıkarılan tutuklama emrine istinaden Khan'ın Lahor kentindeki evine gitti. Destekçileri Khan'ın evine akın ederken, Khan'ın evde bulunmadığı ifade edildi. Khan yaptığı açıklamada, hiçbir kurum ve kişinin önünde diz çökmediğini ve milletin de diz çökmesine izin vermeyeceğini aktardı.

Terörizm, rakip bir siyasetçiye karşı cinayete teşebbüs ve rüşvet iddialarıyla açılan davalarda hakkında "geçici kefalet" kararı verilen Khan, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili Toshakhana davasında ise duruşmaya katılmaması nedeniyle hakkında 28 Şubat'ta kefalet ile tahliye olunmasını engelleyen tutuklama emri çıkarılmıştı. Khan aynı gün 4 duruşmadan 2'sini katılmış, 2'sine katılamamıştı.

Abid Mazhar



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