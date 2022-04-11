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Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu

Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu
Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu

Pakistan Ulusal Meclisi'nde yapılan güven oylamasında hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Başbakan Imran Khan’ın görevden alınmasının ardından Pakistan’ın 23. Başbakanı Şahbaz Şerif oldu.

Pakistan'da Ulusal Meclis'te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için geçtiğimiz günlerde güven oylaması yapılmış ve hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. Khan'ın görevden alınmasının ardından bugün mecliste yapılan oylamada 174 "evet" oyu ile Pakistan'ın 23. Başbakanı Şahbaz Şerif seçildi.

Şahbaz Şerif'in ağabeyi Navaz Şerif, Pakistan'da üç kere başbakan olmuş, 2017 yılında ise yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınmıştı. Pakistan eski Başbakanı Imran Khan'ın partisinin milletvekilleri, bugün Ulusal Meclis'ten topluca istifa etmişti.

Abid Mazhar
 

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