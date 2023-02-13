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Pakistanlı hayırseverden Türkiye ve Suriye için 30 milyon dolar bağış

Pakistanlı hayırseverden Türkiye ve Suriye için 30 milyon dolar bağış
Pakistanlı hayırseverden Türkiye ve Suriye için 30 milyon dolar bağış

ABD’de yaşayan ve ismi açıklanmayan Pakistanlı bir hayırsever, deprem felaketinin yaşandığı Türkiye ve Suriye için 30 milyon dolar bağış yaptı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif açıklamasında, yapılan yardımın kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

Türkiye ve Suriye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünya çapında başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. ABD'de yaşayan ve ismini açıklamayan Pakistanlı bir hayırseverin yaptığı yardım büyük yankı uyandırdı. ABD basınında yer alan haberlerde, hayırseverin Türk büyükelçiliğine giderek depremzedeler için 30 milyon dolarlık bir yardımda bulunduğu belirtildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pakistanlı iş adamının yaptığı yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paylaşımında “İsmi açıklanmayan bir Pakistanlının ABD'deki Türk büyükelçiliğine giderek Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 30 milyon dolar bağışta bulunması beni derinden etkileyen bir örnek oldu” ifadelerini kullanan Şerif, bunların insanlığın aşılamaz görünen şeyleri aşmasını sağlayan yüce hayır işleri olduğunu belirtti.

 

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