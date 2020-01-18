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Palalı saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Palalı saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
Palalı saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Bayrampaşa’da palayla kafeye dalarak, içeride bulunan müşterilere korku dolu anlar yaşatan şahsın etkisiz hale getirilmesinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen şahsın uzun süre elindeki palayı bırakmaması dikkat çekti. Saldırganın yakalandığı o anlar ise anbean görüntülendi.

Palalı saldırgan böyle etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliğe öğrenilemeyen bir kişi eline aldığı palayla, henüz bilinmeyen bir sebeple içerisinde müşterilerin olduğu kafeye daldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları çevreden uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise şüpheli şahıs üzerinde çalışma yaptı. Şüpheli kendisini ikna etmek için gelen polis ekiplerini, eline aldığı gitarı savurarak püskürtmeye çalıştı.

Vuruldu, pala sallamaya devam etti

İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine polis ekipleri şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirip yakalandı. Şahsın etkisiz hale getirilmesinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın elinde bulunan palayı polislere salladığı görülüyor. Polis ekiplerinin müdahalesine rağmen elindeki palayı bırakmayan zanlı bir süre sonra yere düşüyor. Görüntülerde, ikna çabalarının sürmesi ve silah seslerinin duyulmasının ardından şahsın yerde yattığı anlar görülüyor.

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