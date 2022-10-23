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Palamudun fiyatı düştü, vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti

Palamudun fiyatı düştü, vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Palamudun fiyatı düştü, vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti

Geçtiğimiz hafta sonu tane fiyatı 70 TL’ye kadar çıkan palamut, bu hafta sonu 35 ile 50 TL arasında tezgahta alıcı buldu. Palamut, fiyatı ve besin değeri açısından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken balıkçılar 1970’lerden bu yana en iri ve yağlı palamudun çıktığını belirtti.

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından palamudun tane fiyatı 150 TL ile başlarken geçtiğimiz hafta sonu 70 TL'ye kadar düşmüştü. Bu hafta sonu ise palamudun tezgahtaki fiyatı 35 ile 50 TL arasında oldu. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu Balıkçı Kenan Balcı ise 1970'lerden bu yana palamudun ilk kez bu kadar yağlı ve iri olduğunu söyledi. Palamudun ucuzlamasını fırsat bilen vatandaşlar da balık tezgahlarına adeta akın etti.

“En son 1970'li yıllarda palamut, böyle irileşmişti ve yağlanmıştı”

Konu ile ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, “En son 1970'li yıllarda palamut böyle irileşmişti ve yağlanmıştı. 50 yıl sonra aynı bolluk yaşandı. Vatandaşlara çok teşekkür ederim. Dün aldılar, bugün yine alıyorlar. Bu aralar palamut irileşti ve lezzetlendi. Yağlandı ve Omega3 deposu oldu. En çok palamut tavsiye ediyorum. Hamsi, istavrit, barbunya, tekir almayın. Palamut alın. Dünyada yokluk var ama palamutta bolluk var. Edirne'den Kars'a her yerde palamut satılıyor. Softaların birinci tercihi balık diyebiliriz. Çocuklar tadını çok beğeniyor ve beslenme çantalarına palamut konmasını istiyor. Soğuğu bile çok lezzetlidir” dedi.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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