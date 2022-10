Palamut fiyatları dibe vurdu: 700 gram palamut 25 TL

Kdz. Ereğli ilçesinde palamudun ağırlığı yaklaşık 700-800 grama çıkarken tane fiyatı 25-40 TL arasında değişen fiyatlardan satılmaya başlandı. Balık fiyatlarının ucuzlaması vatandaşlarında yoğun talep göstermesine neden oldu. Balıkçı esnafı palamut fiyatlarının bundan daha aşağı düşmeyeceğini belirterek, kışlık stok yapmak isteyen vatandaşları bu hafta almaları tavsiyesinde bulundu.

Balıkçı esnafından Bilal Sezgin diğer balık türlerinin az olduğunu, palamudun ise denizden bol miktarda çıktığını söyledi. Sezgin gazetecilere yaptığı açıklamada “Geçen haftaya göre fiyatlarımızda düşüş var. Geçen hafta palamutların fiyatı 50 TL'ydi, bugün tanesi 35 TL veya 3 tanesi 100 TL olarak satmaktayız. Şu an 1 tane palamut 700-800 gram gelmektedir. Şu anda palamut fiyatları çok iyi, palamutta bolluk var ama gidişata göre ayın sonunda ne olur bilinmez. Şu an palamuttan başka mezgit çıkıyor barbun var, istavrit var, çinekop var bunların hepsi yerli balıklarımız. Şu anda mezgidin fiyatları yüksek biraz, kilosunu 150 TL'ye satmaktayız. Çünkü palamut fazla olduğu için mezgide pek rağbet olmadı için fiyatı yüksek oluyor. Çinekop ve barbunun fiyatları da yine 150 TL' satılmakta. Şuan gidişat çok iyi ama ne kadar sürer bilmiyoruz. Umudumuz daha 1-2 ay devam etmesi. Şu an hamsi gözükmediği için palamudun devam etmesi lazım. Çok çıkarsa fiyatlar düşük olur, az çıkarsa fiyatlar yüksek olur. Eğer hamsi çıkmazsa palamut daha devam eder ama hamsi gözükürse palamudumuz biter. Çoğu kayıklar buraya vermediği için, hepsi dışarıya nakliye yaptığı için balık biraz pahalı oluyor ama hepsi buraya verseler balıklarımız biraz daha ucuzlar. Halkımız bunu 3 tane 100 değil 4 tane 5 tane 100 TL'ye yer. Bize balık vermedikleri için fiyatlar da biraz yüksek oluyor. Ereğli'de büyük teknelerimiz yok, gırgırların hepsi dışarıdan gelme. Samsun, Ordu, Trabzon, Sinop hep o taraflardan gelme olduğu için hep kendi gırgırlarına gönderiyorlar, bizim buraya pek fazla balık vermiyorlar ama hepsi buraya verse piyasa biraz daha düşer” dedi.

Vedat Kılıç



