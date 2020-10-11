Palamut fiyatları tavan yaptı

1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu sürerken, denizlerde görülen fırtına fiyatları olumsuz etkiledi. Bu yıl bol miktarda avlanan palamut balığı fazla talep görürken, Karadeniz'de görülen fırtına avlanmayı zorlaştırdı. Fazla talep gören palamut, az miktarda avlandığı için, geçtiğimiz günlerde kilogramı 10 lira bandına denk gelecek şekilde satılırken, bugün ise 22 liradan alıcı buluyor. Geçtiğimiz günlerde küçük boy palamut 5 liradan alıcı bulurken, şimdi ise 10 liradan tezgahlardaki yerini alıyor.

“Palamut balığının 8 liradan insanlara ulaşması lazım”

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Şeref Acartürk, “Tezgahlarda şu an durum çok iyi değil. Deniz fırtınasından dolayı avlanma az oluyor, dışarıdan da talep fazla. Buna bağlı olarak fiyatlar da tavan yaptı. Bugün palamut balığı tanesi 15-17 buçuk lira. Bu da bizim istediğimiz fiyatlar değil, biz 10 lira civarında olmasını istiyoruz. Palamut balığının kilogramının 8 liradan tüketiciye ulaşması lazım ancak şu anda 22 liraya kadar yükseldi. İlerleyen günlerde üretim yüzde 100 artacaktır, buna bağlı olarak da fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşecektir. Şu anda mezgit akını var, insanların da talepleri oldukça fazla" dedi.

“Hamsi sürpriz yaptı”

Sezon başından bu yana ilk kez tezgahlarda hamsi bulundurduklarını ifade den Acartürk, “Hamsi bugün ilk defa geldi, umarım devam etmez ve avcılığı bu ayda başlamaz, bu bir sürprizdi. Kasım ayında hamsi avı başlarsa, palamut ve lüfer sezonunu bitirmiş olur ve hamsi devam eder. Hamsi şu an çıkmaya başlarsa, üreticiler palamut ve lüferi bırakıp hamsiye yönelirler. Bu da üreticilerin menfaatini olumsuz etkiler” dedi.

Öte yandan, tezgahlarda çinakop 40, sarı kanat 60, barbun 30, çinakop 40, istavrit 25, hamsi 30, çipura 40, somon 35 ve levrek 45 liradan satışa sunuluyor.

Selim Kuşcu