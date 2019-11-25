Palandöken: 'Esnaflara emeklilikte yıpranma hakkı verilmeli'

Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlarımız toplumda en çok çalışan kesimlerden biri olmasına rağmen emeklilikte en uzun prim gün sayısını ödüyor. SGK'lı çalışanlar ise 7 bin 200 prim gününde emekli oluyor.

Bu durum Anayasa'nın 173. Maddesinde belirtilen ‘Devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu tedbirler alır' hükmüne aykırıdır. Gece gündüz demeden dükkanının başında duran günlük ortalama 12 ila 18 saat arasında çalışan esnafımıza mutlaka yıpranma payı hakkı verilmeli ve mevcut prim gün sayısı düşürülmelidir” dedi.

“Esnafın yoğun iş temposu göz önünde bulundurulmalı”

En çok çalışan ve en uzun prim gün sayısını ödeyen esnafın yoğun çalışma temposunun emeklilik için göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Esnaf ve sanatkar toplumda en fazla çalışan kesimdir. SSK'lılar günde 8 saat çalışırken sabah 5.00'te dükkanı açıp gece 24.00'e kadar çalışan esnaf ise SSK'lının iki katından fazla mesai yapıyor. Buna rağmen esnafın ödemesi gereken prim gün sayısı daha fazla. Öte yandan SSK ile çalışan işçi ay sonu geldiğinde maaşını alıyor. Esnaf ticari faaliyetle uğraştığı için zarar etme riski var. Anayasa'nın 173. Maddesinde ‘devlet esnaf ve sanatkarları koruyucu tedbirler alır' denmesine rağmen esnaf korunmuyor aksine prim gün sayısı altında eziliyor. En uzun prim gün sayını ödemesine rağmen emekli olduğunda en düşük maaşı alıyor. Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülse zaten ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e denk gelir. Sosyal güvenlikte norm birliğini sağlayabilmek için emeklilik süreleri bir an önce eşitlenmelidir” diye konuştu.

Mehmet Kalay