Palandöken: 'Kısa Çalışma Ödeneği ile çalışanlar ve piyasa rahatlayacak'

TESK Genel Başkanı Palandöken yaptığı açıklamada şunları dedi:

“Talebimizin kısa sürede cevap bulması işverenler ve işçilerimiz adına oldukça sevindirici. Kısa çalışma ödeneği işverenleri rahatlatacağı gibi çalışanlara da bu zor dönemde nefes aldıracaktır. En önemlisi Haziren sonuna kadar yeniden kısa çalışma ödeneğinin tüm sektörler için ve Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak olması sevindirici. Bununla birlikte turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesi yönünde alınan karar da ekonominin dinamiklerinin gelişmesi bakımından olumlu kararlar. Esnafımızı en çok zorlayan diğer bir önemli konu ise kira stopajıdır. Daha önce yüzde 20' den yüzde 10'a düşürülen bu oranın da pandemi sonuna kadar sıfırlanması esnaf ve sanatkarımızı rahatlatacaktır.”

Adem Aslan