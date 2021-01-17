Palau Bandıralı geminin batma anından sonra yaşananlar kameralara böyle yansıdı

Bartın'da yerelde hizmet veren Hayat gazetesinin sahibi Rasih Karakaş tarafından çekilen görüntülerde gemi battıktan sonra Karadeniz'in hırçın dalgalarında filika botlar ile savrulan mürettebatın yaşadıkları kayda alındı. İçerisinde 2'si Rus, 10'u Ukranyalı toplam 12 mürettebatın bulunduğu Palau bandıralı ‘ARVIN' isimli kuru yük gemisinin batmasının hemen ardından filika botuna binerek kurtulmaya çalışan mürettebatın dalgalar arasında sürüklenmeleri anbean kameralara yansıdı. Yaşanan şiddetli fırtına sonrası içerisinde 2 bin 902 ton granül üre (azotlu gübre) yükü bulunan geminin battıktan sonra filika botuna binen 12 mürettebat, botun kayalıklara doğru savrulması ve fırtına da devrilmesiyle denize düştü. Bu sırada hava muhalefetine rağmen güçlükle kaza yerine ulaşan Sahil Güvenlik botu tarafından 6 mürettebat sağ olarak kurtarıldığı anlarda kameraya yansıdı.

Bartın'da yayın yapan Bartınstar gazetesinin ulaştığı görüntüde ise geminin batma anına ilişkin görüntüler yer aldı.

Yasin Erdem

