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Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınamıyor
Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınamıyor. 20 itfaiye aracı ve 50 personel yangına müdahalede bulunuyor.

Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınamıyor - Tıkla İzle

Nilüfer ilçesi Gökçe Mahallesi yolu üzerinde bulunan palet üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Saat 20.00 sıralarında çıkan yangına 20 itfaiye aracı ve 50 personel müdahale ederken, yangın kontrol altına alınamadı.

Rüzgarın etkisiyle fabrikanın büyük bir bölümünü saran yangında ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yangın mahalline çok sayıda sağlık ekibi yönlendirilirken, jandarma ekipleri fabrikaya bölgesine sivil araç girişini durdururken, fabrikada çalışanlar tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ahmet Berke Erdal - Ali Kamur - Hakan Gönül
 

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