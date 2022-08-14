Paletli Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi

Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışlar zorlu mücadeleye sahne oldu. 12-17 yaş kategorilerde 350'ye yakın yarışmacı kıyasıya yarıştı. 4 gün boyunca süren yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara kulüp antrenörleri tarafından madalyaları ve kupaları verildi.

Paletli Yüzme Kulüplerarası Genç-Yıldız-Küçükler Türkiye Şampiyonası hakkında bilgiler veren Sualtı Sporları Federasyonu Genel Koordinatörü Zafer Yüksel, “4 gün boyunca süren 2 tane büyük müsabaka düzenlendi. Gençler kategorisindeki müsabakalarda yaklaşık 350'ye yakın sporcuyla 4 gün boyunca yarışlar sürdü. Sağlıkla, sıhhatle, kazası ve belasız çok şükür atlattık. Şampiyonlarımızı seçtik az önce gördünüz. Kupaları madalyaları kendilerine dağıttık” dedi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü antrenörlerinden Özkan İlhan, çok heyecanlı ve güzel bir yarışma geçirdiklerini söyleyerek, “Kulübümüzle birlikte buraya katılım sağladık. Çok heyecanlı, çok güzel bir yarışma geçiriyoruz. Gelecek seneye daha emin adımlarla girebilmek ve burada kendimizi göstermek için buradayız. Güzel sonuçlar aldık. Türkiye rekoru kırdık. Çocukları teşvik etmek için bu çok önemliydi. Ahmet Murat Bülbül başkanımıza ve kurucumuz Sait Babaoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Paletli yüzme sporunda artık dünyada ses getirmeye başladık. Bütün dünyada bayrağımızı göndere çekmek uğraşıyoruz. Bunu da çok güzel başardığımıza inanıyoruz. Daha da iyi sporcular yetiştirerek, sesimizi dünya da daha fazla duyuracağımıza inanıyoruz.

Yüzme sağlık açısından en önemli sporlardan bir tanesi. Paletle yüzme şu anda Türkiye'de gelişmekte olan bir spor. Bu sporu buralara getiren büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler de genç antrenörler olarak paletli yüzmeyi aldığımız yerden daha ileriye taşıyacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren sporculardan Cemal Ceyhan, “4 çarpı 100 metre bayrak yarışında Gençler Türkiye rekorunu kırdık. Tabi gençler olmamıza rağmen büyükler rekorunu 10 salise ile kaçırdık. Bugünde 4 çarpı yüz mono palette birinci olduk. Buradaki takım arkadaşlarımı da tebrik ederim. Kaç senedir kıl payı yapamadığımız birinciliği Bakırköy Ata Spor Kulübü olarak 25'inci yılında gerçekleştirdik. Burada emeği geçen antrenörlerime çok teşekkür ediyorum. 1 yıl boyunca arkadaşlarımız ile emek verdik” diye konuştu.

Bir diğer dereceli sporcu Ege Yankı Güneş ise, “Bugün gençler şampiyonasında 4 çarpı 100 metre su üstünde birinci olduk. Aynı takımla Macaristan'da da Şubat ayında dünya şampiyonu olmuştuk. Dün yapılan 4 çarpı 100 metre bayrak yarışında da birinci olup, dünya rekoru kırdık. Bu başarılarımızda emeği geçen bütün hocalarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Mükremin Kaya