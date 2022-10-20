Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin duruşmaya, eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu dayısı İsa Palu, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. 6. Ağır ceza mahkemesinde görülen davada cumhuriyet savcısı görüşünü açıklayarak Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 12 Ocak'a erteledi.

Orkun Kaya



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