Palu Ailesi'nin avukatı: 'Müvekkillerimin samimiyetine inanıyorum'

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, yaz tatilinin ardından 12'nci sezonuyla ekranlara geri döndü. Türkiye'nin gündemini sarsan Palu Ailesi'nin Avukatı Alper Bayrak, Müge Anlı'nın ilk gün konuğu oldu. Avukat Bayrak, Müge Anlı'ya yaptığı açıklamada; “Ortada Meryem Tahnal ile kızı Melike'nin öldürüldüğüne dair hiçbir delil yok. Müvekkillerimin ifadelerine ve samimiyetlerine inanıyorum. Akıl sağlıkları yerinde değil” dedi.

Palu Ailesi fertleri tutuklanmıştı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Palu ailesinin 5 ferdi ile damatları Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, Ocak ayında adliyeye sevk edilmiş, baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer aile fertleri ise tutuklanmıştı.