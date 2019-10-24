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Pamuğa tonda 800 liralık destek

Pamuğa tonda 800 liralık destek
Pamuğa tonda 800 liralık destek

Manisa’nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, 2019 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin verilen kararı değerlendirdi.

2019 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle zeytin üreticilerinde heyecan oluşturan karara ilişkin Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Uzun bir zamandır yoğun bir çalışma temposuyla çiftçilerimizin yaşadıkları zorlukları ve verilmesi gereken destekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek milletvekillerimize anlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye de üreticilerimizin yaşadıkları sorunlar ve talepleri iletildi. Öncelikle bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan devlet büyüklerimize ve çiftçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli Havzası'ndaki tarımsal desteklemeleri de açıklayarak, “Açıklanan karara göre Salihli Havzası'nda fark ödemeleri desteklemeleri bir ton ürüne kütlü pamukta 800 TL, dane mısırda 30 TL, buğday, arpa, tritikale de 100 TL, nohutta 500 TL, zeytinyağında 800 TL ve dane zeytinde 150 olarak belirlendi. Biz alınan kararın tüm çiftçilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Behzat Akcan

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